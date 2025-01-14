«Жерри говорил: “Мне звонили и угрожали: “За Россию ты играть не будешь!” Тчуйсе — 50!

— В моем последнем матче за «Черноморец» мы крупно победили ЦСКА. Помню, тогда на стадионе была потрясающая атмосфера, — вспоминал африканский защитник. — Когда я бежал вдоль центральной трибуны, некоторые болельщики даже плакали. У меня в тот момент тоже на глаза наворачивались слезы. Признаться, мне было неловко и стыдно, что покидаю команду. Сразу после этого быстро поймал такси и уехал на базу. Мне было трудно оставаться на стадионе и отвечать на вопросы болельщиков. Люди спрашивали: почему ты от нас уходишь, может, тебя кто-то обидел? Нет, говорю, поймите меня правильно — просто мне как футболисту надо идти вперед, а «Спартак» играет в Лиге чемпионов.