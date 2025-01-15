Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападающий «Зенита» женился в России спустя месяц после предложения: фото красавицы Вирджинии

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано расписался со своей возлюбленной Вирджинией Бланко в Санкт-Петербурге.

10

«Кровь от крови моей, пока длится наша жизнь», — написала девушка в своих соцсетях под фото с регистрации брака.

Лусиано сделал предложение Вирджинии в начале декабря в Мексике, и она, не раздумывая, согласилась: «Да, я согласна. Год был полон перемен, путешествий и стольких прекрасных вещей, которые мы прожили вместе, что завершить его таким образом, с этим незабываемым восходом солнца, — это мечта, я не могу просить большего. Я благодарю Вселенную за то, что я пересеклась с таким человеком, как ты, что с первого дня ты вошел в мою жизнь и наполнил ее таким количеством любви, счастья и прекрасных моментов. Я люблю тебя в этой и во всех моих жизнях, партнер. Так что вместе навсегда, душа моя. Спасибо».