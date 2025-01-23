Футболист ЦСКА Жемалетдинов избежал травмы в матче с «Ордабасы»

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов избежал серьезной травмы в товарищеском матче против казахстанского футбольного клуба «Ордабасы». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
В четверг ЦСКА со счетом 3:0 обыграл «Ордабасы» в товарищеском матче. Жемалетдинов был заменен на 39-й минуте встречи.
«Все хорошо. Просто ушиб», — сказал Брейдо.
Жемалетдинову 28 лет, он выступает за ЦСКА с июля 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей за клуб в рамках Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Жемалетдинов является воспитанником московского «Локомотива», он выступал за клуб с июля 2018 года. Вместе с «Локомотивом» он дважды становился обладателем Кубка России (2019, 2021) и один раз — суперкубка страны (2019/20). В составе сборной России полузащитник провел 9 матчей, забив 1 гол.
Следующие матчи ЦСКА проведет в рамках Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который пройдет с 30 января по 11 февраля. В рамках турнира ЦСКА сыграет в группе В с петербургским «Зенитом» и «Ростовом». Первую встречу ЦСКА проведет против ростовчан 31 января, начало — 19:30 мск.