Футболист ЦСКА Жемалетдинов избежал травмы в матче с «Ордабасы»

Жемалетдинову 28 лет, он выступает за ЦСКА с июля 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей за клуб в рамках Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Жемалетдинов является воспитанником московского «Локомотива», он выступал за клуб с июля 2018 года. Вместе с «Локомотивом» он дважды становился обладателем Кубка России (2019, 2021) и один раз — суперкубка страны (2019/20). В составе сборной России полузащитник провел 9 матчей, забив 1 гол.