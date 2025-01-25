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Экс-игрок ЦСКА поможет клубу снять трансферный бан от ФИФА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале рассказал, как идет работа по снятию с клуба трансферного бана от Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: РИА "Новости"

Брейдо заявил, что с министерством финансов Нидерландов была согласована схема платежа «Херенвену» за переход нигерийца Чидеры Эджуке. Провести сделку поможет экс-игрок ЦСКА Виктор Давила — чилиец погасит свой долг перед московской командой по самовыкупу контракта, направив эти деньги в «Херенвен».

«При этом важно понимать, что в процессе платежа также могут возникнуть определенные нюансы и сложности (как с платящей стороны, так и со стороны банка-корреспондента), на решение которых также нужно будет время», — добавил Брейдо. После этого клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА.

О запрете ЦСКА регистрировать новых игроков стало известно 6 декабря. Ограничение будет действовать три трансферных окна — до лета 2026 года.

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