Экс-игрок ЦСКА поможет клубу снять трансферный бан от ФИФА

«При этом важно понимать, что в процессе платежа также могут возникнуть определенные нюансы и сложности (как с платящей стороны, так и со стороны банка-корреспондента), на решение которых также нужно будет время», — добавил Брейдо. После этого клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА.