В «Динамо» заявили, что футболист Бителло покинет клуб в случае хороших предложений

«Бителло находится в расположении клуба, приступает к сборам в Абу-Даби. Что касается дальнейшего, мы в контакте с его представителями как были, так и есть сейчас, поэтому решим как будет дальше по его будущему. Был ли наказан? Это внутреннее дело», — сказал Гафин.