В «Динамо» заявили, что футболист Бителло покинет клуб в случае хороших предложений

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бразильский футболист московского «Динамо» Бителло покинет клуб, если бело-голубые получат достойное предложение по трансферу. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Бело-голубые отправились в Катар на зимний тренировочный сбор 15 января. Бителло присоединился к тренировкам с командой 26 января. Ранее портал Globo сообщал, что интерес к футболисту проявляет бразильский «Ботафого».
«Бителло находится в расположении клуба, приступает к сборам в Абу-Даби. Что касается дальнейшего, мы в контакте с его представителями как были, так и есть сейчас, поэтому решим как будет дальше по его будущему. Был ли наказан? Это внутреннее дело», — сказал Гафин.
«Какова вероятность что покинет зимой? Вероятность такая есть всегда, если будут предложения, которые устроят “Динамо”, то да. Предложения зимой по нему были», — добавил он.
В 15 матчах текущего сезона Мир — Российской премьер-лиги 24-летний Бителло забил 1 мяч и сделал 9 голевых передач, являясь лучшим ассистентом турнира. Контракт бразильского полузащитника с «Динамо» истекает в 2028 году. Он перешел в московскую команду в 2023 году из бразильского «Гремио».