В «Рубине» сообщили, что расторгли контракт с испанским тренером по обоюдному согласию

«С Хавьером у нас был всегда диалог, он не пропадал, я и лично с ним разговаривал, просто он находится с семьей, видимо, устал, хочет дома побыть. Расторжение контракта? Мы по обоюдному согласию расторгли», — сказал Айбатов.