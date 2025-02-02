В «Рубине» сообщили, что расторгли контракт с испанским тренером по обоюдному согласию

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Руководство казанского футбольного клуба «Рубин» расторгло контракт с испанским тренером по физической подготовке Хавьером Солесом по обоюдному согласию. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов.
Ранее в пресс-службе «Рубина» сообщили ТАСС, что Солес не прибыл на сбор команды в Турции.
«С Хавьером у нас был всегда диалог, он не пропадал, я и лично с ним разговаривал, просто он находится с семьей, видимо, устал, хочет дома побыть. Расторжение контракта? Мы по обоюдному согласию расторгли», — сказал Айбатов.