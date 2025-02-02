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Алаев назвал неосторожным комментарий Кокорина об уровне РПЛ

Ранее бывший игрок сборной России назвал низким уровень Российской премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Комментарий бывшего футболиста московских «Динамо» и «Спартака», а также петербургского «Зенита» Александра Кокорина об уровне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) является неосторожным. Такое мнение ТАСС высказал президент РПЛ Александр Алаев.

Ранее Кокорин в подкасте футболиста «Краснодара» Федора Смолова назвал низким уровень РПЛ.

«Сашу Кокорина знаю по молодежной сборной. Такие слова — неаккуратные и неосторожные. Даже не хочется комментировать», — сказал Алаев.

Кокорину 33 года, с 2022 года он выступает за кипрский «Арис».

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