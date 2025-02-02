В «Динамо» сообщили, что не получали предложений по продаже Тюкавина и Фомина

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб «Динамо» не получал предложений по продаже нападающего Константина Тюкавина и полузащитника Даниила Фомина. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин.
Тюкавин с семью голами является лучшим бомбардиром «Динамо» в Мир — Российской премьер-лиге нынешнего сезона, его контракт рассчитан до конца июня 2028 года. Контракт Фомина, который забил два мяча в чемпионате, рассчитан до конца июня 2029 года.
«Предложений по этим игрокам не было», — сказал Гафин.
Трансферное окно в российском футболе будет открыто до 20 февраля.