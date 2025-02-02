В «Динамо» сообщили, что не получали предложений по продаже Тюкавина и Фомина

Тюкавин с семью голами является лучшим бомбардиром «Динамо» в Мир — Российской премьер-лиге нынешнего сезона, его контракт рассчитан до конца июня 2028 года. Контракт Фомина, который забил два мяча в чемпионате, рассчитан до конца июня 2029 года.