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В «Динамо» сообщили, что не получали предложений по продаже Тюкавина и Фомина

Трансферное окно в российском футболе будет открыто до 20 февраля.

Источник: РФС

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб «Динамо» не получал предложений по продаже нападающего Константина Тюкавина и полузащитника Даниила Фомина. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин.

Тюкавин с семью голами является лучшим бомбардиром «Динамо» в Мир — Российской премьер-лиге нынешнего сезона, его контракт рассчитан до конца июня 2028 года. Контракт Фомина, который забил два мяча в чемпионате, рассчитан до конца июня 2029 года.

«Предложений по этим игрокам не было», — сказал Гафин.

Трансферное окно в российском футболе будет открыто до 20 февраля.

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