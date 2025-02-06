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Футболист ЦСКА Пьянич оценил уровень Российской премьер-лиги

Босниец перешел в московский клуб в сентябре 2024 года.

Источник: Спорт-Экспресс

АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич считает уровень Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) довольно высоким. Об этом Пьянич рассказал ТАСС.

«В РПЛ довольно высокий и хороший уровень, мне нравится футбол здесь. В РПЛ есть несколько хороших команд по уровню. Среди них “Зенит”, “Спартак”, “Динамо”, “Локомотив”, ЦСКА и “Краснодар”. Они же будут бороться за трофеи во второй части сезона», — сказал Пьянич.

Босниец перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. Он провел 11 матчей за клуб, отметившись одной результативной передачей. Вместе с «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

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