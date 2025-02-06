Футболист ЦСКА Пьянич оценил уровень Российской премьер-лиги

«В РПЛ довольно высокий и хороший уровень, мне нравится футбол здесь. В РПЛ есть несколько хороших команд по уровню. Среди них “Зенит”, “Спартак”, “Динамо”, “Локомотив”, ЦСКА и “Краснодар”. Они же будут бороться за трофеи во второй части сезона», — сказал Пьянич.