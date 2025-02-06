Футболист Пьянич рассказал, что чувствует себя счастливым в ЦСКА

АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Боснийский полузащитник Миралем Пьянич во время пребывания в футбольном клубе ЦСКА чувствует себя счастливым. Об этом Пьянич рассказал ТАСС.
«У ЦСКА есть хороший тренер, сама команда прекрасная по футболистам, характер тоже присутствует. Москва — прекрасный город, мне очень нравится. Я очень счастлив и позитивен. Привык ли я к матчам в холодную погоду? До этого момента было не слишком холодно», — сказал Пьянич.
Босниец перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. Он провел 11 матчей за клуб, отметившись одной результативной передачей.