Футболист Пьянич рассказал, что чувствует себя счастливым в ЦСКА

«У ЦСКА есть хороший тренер, сама команда прекрасная по футболистам, характер тоже присутствует. Москва — прекрасный город, мне очень нравится. Я очень счастлив и позитивен. Привык ли я к матчам в холодную погоду? До этого момента было не слишком холодно», — сказал Пьянич.