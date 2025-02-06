Алаев оценил похвалу РПЛ со стороны Ла Лиги

АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Испанская Ла Лига является более масштабной, чем Российская премьер-лига (РПЛ), однако приятно осознавать, когда что-то получается сделать лучше. Такое мнение журналистам высказал глава РПЛ Александр Алаев.
Ранее директор клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко высказал мнение о том, что РПЛ находится на шаг впереди Ла Лиги по проведению мероприятий перед матчами.
«Ла Лига похвалила? Давайте объективно, Ла Лига — это лига другого масштаба. Мы не боимся учиться, мы анализировали ее опыт. Если где-то мы что-то делаем лучше, чем Ла Лига, это приятно», — сказал Алаев.
Также он отметил, что хотел бы видеть большое количество болельщиков на финальном матче Winline — Зимнего кубка РПЛ. «Хочется большой финал, много болельщиков на трибуне. Уровень турнира пока оцениваю очень хорошо, понятно, что где-то больше наиграны связи, есть ротация. Хочется поблагодарить руководителей клубов. Это самый сильный состав среди всех предсезонных турниров», — отметил глава РПЛ.
Зимний кубок РПЛ проводится с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. В нем выступают «Спартак», «Динамо», «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Ростов». По итогам кругового турнира победители групп сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места, встретятся в игре за третье место. Худшие клубы по итогам группового этапа сыграют за пятое место.