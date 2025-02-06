Алаев оценил похвалу РПЛ со стороны Ла Лиги

Также он отметил, что хотел бы видеть большое количество болельщиков на финальном матче Winline — Зимнего кубка РПЛ. «Хочется большой финал, много болельщиков на трибуне. Уровень турнира пока оцениваю очень хорошо, понятно, что где-то больше наиграны связи, есть ротация. Хочется поблагодарить руководителей клубов. Это самый сильный состав среди всех предсезонных турниров», — отметил глава РПЛ.