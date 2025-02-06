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Алаев считает, что клубы РПЛ с каждым днем все ближе к возвращению на международную арену

Глава Российской премьер-лиги отметил, что общение с международными партнерами выравнивается.

Источник: РПЛ

АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) с каждым днем становятся ближе к возвращению на международные турниры. Такое мнение журналистам высказал глава РПЛ Александр Алаев.

«Мы с каждым днем ближе к возвращению, — отметил Алаев. — Чувствуется, что общение с лигами и партнерами выравнивается. Является ли сигналом? Наверное, да. Есть ли даты? У меня нет».

«Процесс допуска сложный, — продолжил глава РПЛ. — Я не общаюсь с функционерами из хоккея. Я общаюсь с футбольными. Я чувствую, что улучшается общение, но что в хоккее не знаю».

Ранее директор клубного офиса испанской Ла лиги Хайме Бланко на бизнес-завтраке Зимнего кубка РПЛ заявил, что РПЛ опережает чемпионат Испании в проведении предматчевых мероприятий. «Буду аккуратен: сам факт приезда такого человек — наше общее достижение. С помощью таких встреч будем выстраивать отношения, но публично не буду говорить, вопрос деликатный», — подчеркнул Алаев.

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