Алаев надеется, что наказание Дзюбы послужит уроком для других футболистов

«Запрос был от меня направлен по просьбе “Локомотива”, нужно было дать оценку, расставить точки, это и произошло, — сказал Алаев. — Я рад, что тема закрыта, есть решение комитета по этике. Надеюсь, что в дальнейшем футболисты при комментариях будут помнить про этот случай и соблюдать рамки. Я рад, что Артем не получил дисквалификацию, его оштрафовали, рад, что “Локомотив” тоже эту тему закрыл, клуб доволен решением».