Алаев надеется, что наказание Дзюбы послужит уроком для других футболистов

АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев надеется, что штраф нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы послужит уроком для других футболистов. Об этом Алаев рассказал журналистам.
4 февраля комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал на 250 тыс. рублей Дзюбу за интервью телеканалу «Матч ТВ».
«Запрос был от меня направлен по просьбе “Локомотива”, нужно было дать оценку, расставить точки, это и произошло, — сказал Алаев. — Я рад, что тема закрыта, есть решение комитета по этике. Надеюсь, что в дальнейшем футболисты при комментариях будут помнить про этот случай и соблюдать рамки. Я рад, что Артем не получил дисквалификацию, его оштрафовали, рад, что “Локомотив” тоже эту тему закрыл, клуб доволен решением».
Ранее РПЛ направила письмо в РФС с просьбой рассмотреть интервью Дзюбы. 12 ноября телеканал «Матч ТВ» опубликовал интервью, в котором футболист раскритиковал руководство московского «Локомотива» и главного тренера команды Михаила Галактионова.
Дзюбе 36 лет, он выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. До этого с 2023 года он играл за «Локомотив». Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 164 гола.