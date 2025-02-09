Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист «Динамо» Лещук рассказал, что предпочитает матчи с участием Овечкина Супербоулу

По словам вратаря, он не посещал матчи по американскому футболу или бейсболу.

Источник: РИА "Новости"

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. /ТАСС/. Просмотр матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием капитана «Вашингтона» Александра Овечкина для вратаря московского футбольного клуба «Динамо» Игоря Лещука интереснее, чем Супербоул. Об этом Лещук рассказал ТАСС.

«Я ни разу не был ни на американском футболе, ни на бейсболе, — сказал Лещук. — Наверное, посмотрел бы, но какого-то огромного желания посетить Супербоул нет. Единственное, смотрю выступления артистов после Супербоула. Наверное, самое крутое выступление, когда были 50Cent, Eminem. Остальное — не прям вау. Мне хватает, что я за Овечкиным слежу, для меня это уже выше крыши».

В ночь на понедельник в Супербоуле — финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL) — сыграют действующий победитель «Канзас-Сити» и «Филадельфия».

Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь