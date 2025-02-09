Футболист «Динамо» Лещук рассказал, что предпочитает матчи с участием Овечкина Супербоулу

«Я ни разу не был ни на американском футболе, ни на бейсболе, — сказал Лещук. — Наверное, посмотрел бы, но какого-то огромного желания посетить Супербоул нет. Единственное, смотрю выступления артистов после Супербоула. Наверное, самое крутое выступление, когда были 50Cent, Eminem. Остальное — не прям вау. Мне хватает, что я за Овечкиным слежу, для меня это уже выше крыши».