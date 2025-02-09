Футболист «Динамо» Лещук рассказал, что предпочитает матчи с участием Овечкина Супербоулу

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. /ТАСС/. Просмотр матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием капитана «Вашингтона» Александра Овечкина для вратаря московского футбольного клуба «Динамо» Игоря Лещука интереснее, чем Супербоул. Об этом Лещук рассказал ТАСС.
«Я ни разу не был ни на американском футболе, ни на бейсболе, — сказал Лещук. — Наверное, посмотрел бы, но какого-то огромного желания посетить Супербоул нет. Единственное, смотрю выступления артистов после Супербоула. Наверное, самое крутое выступление, когда были 50Cent, Eminem. Остальное — не прям вау. Мне хватает, что я за Овечкиным слежу, для меня это уже выше крыши».
В ночь на понедельник в Супербоуле — финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL) — сыграют действующий победитель «Канзас-Сити» и «Филадельфия».