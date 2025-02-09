Аршавин считает, что уровень РПЛ почти не изменился с момента отстранения

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. /ТАСС/. Уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и футбола в стране не сильно изменился с того момента, как клубы и сборные отстранили от международных турниров. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского «Зенита» Андрей Аршавин.
«Я думаю, что до 2028 года никаких допусков не будет, — сказал Аршавин. — Что касается еврокубков, то пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят. Я думаю, что уровень футбола остался примерно тем же, что и был до изоляции. Плюс-минус то же самое все».
В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.