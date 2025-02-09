Аршавин считает, что уровень РПЛ почти не изменился с момента отстранения

«Я думаю, что до 2028 года никаких допусков не будет, — сказал Аршавин. — Что касается еврокубков, то пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят. Я думаю, что уровень футбола остался примерно тем же, что и был до изоляции. Плюс-минус то же самое все».