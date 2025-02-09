Кутицкий рассказал, что у футболистов «Динамо» сохраняется вера в победу в РПЛ

«Я думаю, что будет важная игра в Ростове, как мы начнем, так и будем двигаться, будем стараться побеждать чаще, чтобы приблизиться к первому месту, — сказал Кутицкий. — Будем стараться, бороться. Есть ли вера в победу в РПЛ? Вера всегда есть, поэтому нужно стараться выходить на 100 процентов в каждой игре».