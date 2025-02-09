Кутицкий рассказал, что у футболистов «Динамо» сохраняется вера в победу в РПЛ

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. /ТАСС/. Футболистам московского «Динамо» важно хорошо стартовать во второй части сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), вера в победу в чемпионате сохраняется. Об этом ТАСС рассказал полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий.
В первом матче после возобновления РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом», встреча состоится 2 марта.
«Я думаю, что будет важная игра в Ростове, как мы начнем, так и будем двигаться, будем стараться побеждать чаще, чтобы приблизиться к первому месту, — сказал Кутицкий. — Будем стараться, бороться. Есть ли вера в победу в РПЛ? Вера всегда есть, поэтому нужно стараться выходить на 100 процентов в каждой игре».
Кутицкий рассказал о сборах «Динамо». «В принципе как обычно работаем, двухразовые тренировки, нагрузки, второй сбор более игровой получается, поэтому приятно, что матчи есть, — отметил Кутицкий. — Будем набирать форму через игры, будем стараться дальше. Мы не общались с Марцелом Личкой по поводу игрового времени, работаю в общей группе, стараюсь, надеюсь, что своей игрой все докажу. Продолжу работать. Марцел Личка — отличный тренер, тренерский штаб у нас вообще прекрасный. Комфортно с ними работать, приятные люди».
Бело-голубые отправились в Катар на зимний тренировочный сбор 15 января. Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло присоединился к команде 26 января. «Мы в команде не обсуждали поздний проезд Бителло. Приехал, он в команде, пока он нам ничего не говорил, — сказал Кутицкий. — Приехал довольный, радостный, надеюсь, что будет приносить пользу команде. Бителло является важной частью “Динамо”.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах.