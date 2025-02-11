Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьянич считает, что в ЦСКА много футболистов, которые могут заиграть в Европе

Босниец вместе с «Ювентусом» четыре раза стал чемпионом Италии.

Источник: Спорт-Экспресс

АБУ-ДАБИ, 11 февраля. /ТАСС/. Много качественных и сильных футболистов находятся в ЦСКА, они могут заиграть в европейских клубах. Такое мнение ТАСС высказал боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.

«В ЦСКА много хороших футболистов, я не хочу выбирать какое-то одно имя, — сказал Пьянич. — Вообще многим футболистам в нашей команде следует попробовать себя в европейских клубах, перейти на другой этап карьеры. Но и ЦСКА — это великолепный клуб, я уверен, что всем нравится в Москве. В клубе много качественных футболистов хорошего уровня, которые способны играть в европейских клубах».

Пьянич вместе с «Ювентусом» четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь