Пьянич считает, что в ЦСКА много футболистов, которые могут заиграть в Европе

«В ЦСКА много хороших футболистов, я не хочу выбирать какое-то одно имя, — сказал Пьянич. — Вообще многим футболистам в нашей команде следует попробовать себя в европейских клубах, перейти на другой этап карьеры. Но и ЦСКА — это великолепный клуб, я уверен, что всем нравится в Москве. В клубе много качественных футболистов хорошего уровня, которые способны играть в европейских клубах».