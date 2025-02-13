Футболист Бабич чувствует себя счастливым в «Спартаке»

АБУ-ДАБИ, 13 февраля. /ТАСС/. Сербский защитник Срджан Бабич чувствует себя счастливым в московском футбольном клубе «Спартак». Об этом он рассказал ТАСС.
В январе издание Mozzart Sport сообщило, что к Бабичу проявляет интерес один из клубов Саудовской Аравии.
«Интерес из Саудовской Аравии? Я не буду это комментировать. Я очень счастлив быть в “Спартаке”. Останусь ли в “Спартаке”? Да», — сказал Бабич.
Бабичу 28 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне футболист провел 19 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.