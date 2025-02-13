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Футболист Бабич чувствует себя счастливым в «Спартаке»

Ранее в СМИ сообщалось о том, что к игроку проявляет интерес один из клубов Саудовской Аравии.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 13 февраля. /ТАСС/. Сербский защитник Срджан Бабич чувствует себя счастливым в московском футбольном клубе «Спартак». Об этом он рассказал ТАСС.

В январе издание Mozzart Sport сообщило, что к Бабичу проявляет интерес один из клубов Саудовской Аравии.

«Интерес из Саудовской Аравии? Я не буду это комментировать. Я очень счастлив быть в “Спартаке”. Останусь ли в “Спартаке”? Да», — сказал Бабич.

Бабичу 28 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне футболист провел 19 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.

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