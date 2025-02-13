Бабич считает, что футболисты Гарсия и Солари помогут «Спартаку» в борьбе за чемпионство

«Мы сделали много вещей во время сборов, это предсезонная подготовка, я думаю, что мы готовы к возобновлению чемпионата. Физика у нас на хорошем уровне, есть финальные моменты, которые тоже необходимо сделать и улучшить, — сказал Бабич. — Это не самые тяжелые сборы для меня, это нормальные тренировочные сборы, я являюсь профессионалом, мне все равно, насколько тяжело должно быть на сборах, чтобы мы были готовы к чемпионату».