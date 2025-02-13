Бабич считает, что футболисты Гарсия и Солари помогут «Спартаку» в борьбе за чемпионство

АБУ-ДАБИ, 13 февраля. /ТАСС/. Нападающие Ливай Гарсия и Пабло Солари являются хорошими футболистами, они помогут московскому «Спартаку» в борьбе за чемпионство в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал сербский защитник красно-белых Срджан Бабич.
Гарсия перешел в «Спартак» из греческого АЕК, Солари — из аргентинского «Ривер Плейта».
«Мы сделали много вещей во время сборов, это предсезонная подготовка, я думаю, что мы готовы к возобновлению чемпионата. Физика у нас на хорошем уровне, есть финальные моменты, которые тоже необходимо сделать и улучшить, — сказал Бабич. — Это не самые тяжелые сборы для меня, это нормальные тренировочные сборы, я являюсь профессионалом, мне все равно, насколько тяжело должно быть на сборах, чтобы мы были готовы к чемпионату».
«Конечно, усиление — это хорошо, они дадут нам больше шансов на чемпионство. Футболисты “Спартака” готовы бороться за чемпионство. Ливай Гарсия — хороший игрок, как и Пабло Солари, они помогут нам», — добавил Бабич.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с «Оренбургом», встреча пройдет 2 марта.