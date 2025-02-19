ЦСКА обвинили в срыве трансфера бразильского футболиста

«После согласования некоторых деталей между двумя клубами и между ними и спортсменом было достигнуто соглашение. Лорран немедленно приготовился к поездке, пока клубы решали вопросы/процедуры, связанные с документами. Была достигнута договоренность, что “Фламенго” спортсмена отпустит после того, как ЦСКА пришлет подписанный трансферный контракт. В ЦСКА заявили, что отправят этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный им рейс, но этого не сделали, в связи с чем “Фламенго” не отпустил спортсмена», — сказал Фрейташ.