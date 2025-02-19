ЦСКА обвинили в срыве трансфера бразильского футболиста

«После согласования некоторых деталей между двумя клубами и между ними и спортсменом было достигнуто соглашение. Лорран немедленно приготовился к поездке, пока клубы решали вопросы/процедуры, связанные с документами. Была достигнута договоренность, что “Фламенго” спортсмена отпустит после того, как ЦСКА пришлет подписанный трансферный контракт. В ЦСКА заявили, что отправят этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный им рейс, но этого не сделали, в связи с чем “Фламенго” не отпустил спортсмена», — сказал Фрейташ.
В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб. На его счету четыре оформленных гола и пять результативных передач.
27 января Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для ЦСКА. Это произошло после того, как москвичи расплатились с «Херенвеном» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке. По информации СМИ, ЦСКА отправил долг нидерландскому «Херенвену» за Эджуке через Виктора Давилу, который, в свою очередь, был должен клубу за самостоятельный выкуп контракта летом 2024 года.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА, главным тренером которого является Марко Николич, идет на шестом месте, набрав 31 очко. Отрыв от лидеров — «Краснодара» и «Зенита» — составляет восемь баллов.