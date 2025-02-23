Шмаров рассказал, чем Романцев отличался от других тренеров

«Одним из значимых тренеров в карьере в первую очередь является, конечно, Виктор Семенович Марьенко, тренер “Факела”, который, как говорится, дал мне дорогу в большой футбол, — сказал Шмаров. — Конечно, работа с Олегом Ивановичем Романцевым, который помог раскрыться на более высоком уровне. Когда Олег Иванович пришел, то он, конечно, отличался, сразу почувствовалось, что он только недавно закончил играть, поэтому все наши трудности и проблемы понимал. Поэтому в 1989 году мы так удачно под его руководством выступили и завоевали чемпионство».