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Шмаров рассказал, чем Романцев отличался от других тренеров

Экс-футболист «Спартака» отметил, что специалист понимал трудности и проблемы игроков.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев отличался от других специалистов тем, что понимал проблемы футболистов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Шмаров.

Шмаров играл под руководством Романцева в «Спартаке» с 1989 по 1991 год и в 1995 году.

«Одним из значимых тренеров в карьере в первую очередь является, конечно, Виктор Семенович Марьенко, тренер “Факела”, который, как говорится, дал мне дорогу в большой футбол, — сказал Шмаров. — Конечно, работа с Олегом Ивановичем Романцевым, который помог раскрыться на более высоком уровне. Когда Олег Иванович пришел, то он, конечно, отличался, сразу почувствовалось, что он только недавно закончил играть, поэтому все наши трудности и проблемы понимал. Поэтому в 1989 году мы так удачно под его руководством выступили и завоевали чемпионство».

23 февраля Шмарову исполнилось 60 лет. За время карьеры он выступал за воронежский «Факел», СКА из Хабаровска, московские ЦСКА, «Спартак», германские «Карлсруэ» и «Арминию», южнокорейский «Чоннам», тульский «Арсенал». Шмаров является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», чемпионом России в составе красно-белых, лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1990 года.

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