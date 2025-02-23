Шмаров рассказал, чем Романцев отличался от других тренеров

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев отличался от других специалистов тем, что понимал проблемы футболистов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Шмаров.
Шмаров играл под руководством Романцева в «Спартаке» с 1989 по 1991 год и в 1995 году.
«Одним из значимых тренеров в карьере в первую очередь является, конечно, Виктор Семенович Марьенко, тренер “Факела”, который, как говорится, дал мне дорогу в большой футбол, — сказал Шмаров. — Конечно, работа с Олегом Ивановичем Романцевым, который помог раскрыться на более высоком уровне. Когда Олег Иванович пришел, то он, конечно, отличался, сразу почувствовалось, что он только недавно закончил играть, поэтому все наши трудности и проблемы понимал. Поэтому в 1989 году мы так удачно под его руководством выступили и завоевали чемпионство».
23 февраля Шмарову исполнилось 60 лет. За время карьеры он выступал за воронежский «Факел», СКА из Хабаровска, московские ЦСКА, «Спартак», германские «Карлсруэ» и «Арминию», южнокорейский «Чоннам», тульский «Арсенал». Шмаров является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», чемпионом России в составе красно-белых, лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1990 года.