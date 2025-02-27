У станции метро «Спартак» построят новый спорткомплекс

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки для строительства спортивного комплекса рядом со станцией метро «Спартак». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Возведение объекта планируется на уже существующей территориальной зоне площадью 27 га, где находятся стадион “Лукойл Арена” и другие объекты, подлежащие реконструкции. В сумме площадь нового строительства и реконструкции составит 145,5 тыс. кв. м. При этом суммарная поэтажная площадь спорткомплекса, который включит в себя Дворец спорта “Спартак-Москва” и “Стадион № 1” с трибуной на 500 мест, универсально-спортивным залом и футбольным манежем, составит 130 тыс. кв. м», — сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.
Отмечается, что спортивный комплекс построят на северо-западе столицы в районе Покровское-Стрешнево по адресу: Волоколамское шоссе, земельный участок 69. Недалеко от объекта находится станция метро «Спартак».
«Помимо строительства Дворца спорта со стадионом, на участке планируется возведение дополнительных двух контрольно-пропускных пунктов площадью 500 кв. м каждый и открытого многоярусного наземного гаража-стоянки площадью 13 тыс. кв. м, а также реконструкция южной входной группы площадью 1,5 тыс. кв. м», — уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.