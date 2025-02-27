У станции метро «Спартак» построят новый спорткомплекс

«Возведение объекта планируется на уже существующей территориальной зоне площадью 27 га, где находятся стадион “Лукойл Арена” и другие объекты, подлежащие реконструкции. В сумме площадь нового строительства и реконструкции составит 145,5 тыс. кв. м. При этом суммарная поэтажная площадь спорткомплекса, который включит в себя Дворец спорта “Спартак-Москва” и “Стадион № 1” с трибуной на 500 мест, универсально-спортивным залом и футбольным манежем, составит 130 тыс. кв. м», — сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.