Бабаев: ЦСКА открыт к диалогу с Федотовым, чтобы решить споры вне CAS

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА открыт к диалогу с бывшим главным тренером команды Владимиром Федотовым, чтобы решить споры вне Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
CAS проведет заседание по иску Федотова к ЦСКА 7 марта.
«В данном случае только истец может проявить такую инициативу, чтобы договориться вне CAS. Мы предлагали общаться еще задолго до рассмотрения дела даже в палате Российского футбольного союза. Владимир Валентинович знает нашу позицию, к диалогу открыты, но осталось немного времени. Не знаю, произойдет ли это», — сказал Бабаев.
Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали ТАСС, что Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ЦСКА. РФС также обязал ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. После этого Федотов обратился с иском к ЦСКА в CAS.
Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейский клуб в сезоне-2022/23 стал вторым в Мир — Российской премьер-лиге и выиграл Кубок России.