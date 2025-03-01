Бабаев: ЦСКА открыт к диалогу с Федотовым, чтобы решить споры вне CAS

Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали ТАСС, что Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ЦСКА. РФС также обязал ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. После этого Федотов обратился с иском к ЦСКА в CAS.