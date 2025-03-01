Бывший гендиректор попавшего в коррупционный скандал футбольного клуба уехал из России

Андреев заявил, что уехал в Ригу, так как является гражданином Латвии. Он подчеркнул, что из-за прекращения работы его виза была аннулирована, поэтому он был вынужден покинуть страну, чтобы не нарушать миграционное законодательство России. При этом экс-гендиректор добавил, что собирается вернуться в страну.