Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам среди российских футболистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам среди российских футболистов.
В субботу Дзюба забил мяч в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород». Этот гол стал для него 233-м в карьере, столько же в активе Кержакова.
Дзюбе 36 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории РПЛ с 164 голами. В составе «Зенита» нападающий стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. За «Акрон» Дзюба выступает с сентября 2024 года.
Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.