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Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам среди российских футболистов

В активе футболистов по 233 мяча.

Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам среди российских футболистов.

В субботу Дзюба забил мяч в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород». Этот гол стал для него 233-м в карьере, столько же в активе Кержакова.

Дзюбе 36 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории РПЛ с 164 голами. В составе «Зенита» нападающий стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. За «Акрон» Дзюба выступает с сентября 2024 года.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Пари Нижний Новгород
2:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Заур Тедеев
Голы
Пари Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
(Александр Кокшаров)
48′
Александр Кокшаров
50′
Акрон
Артем Дзюба
(Артур Галоян)
70′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
78
Николай Калинский
96
Александр Кокшаров
23
Хуан Камило Кастильо
87′
2
Виктор Александров
27
Вячеслав Грулев
67′
8
Мамаду Майга
99
Станислав Магкеев
74′
24
Кирилл Гоцук
29
Лука Веснер Тичич
87′
10
Александр Трошечкин
20
Хуан Мануэль Боселли
74′
80
Валерий Царукян
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
22
Йонуц Неделчару
14
Владимир Хубулов
77′
77
Константин Савичев
90+5′
24
Артем Дзюба
21
Роберто Фернандес
79′
26
Родриго Эшковал
6
Максим Кузьмин
67′
25
Шерзод Эсанов
35
Ифет Джаковац
59′
71
Дмитрий Пестряков
11
Жилсон Тавареш Беншимол
60′
20
Артур Галоян
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
19
Фолы
13
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь