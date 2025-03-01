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Дзюба стал рекордсменом по числу голов в гостевых матчах чемпионата России по футболу

Форвард забил 72-й мяч и опередил Александра Кержакова.

Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал рекордсменом чемпионата России по футболу по количеству забитых мячей в гостевых матчах.

В субботу Дзюба отметился голом в выездном матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги против «Пари Нижний Новгород». Теперь на его счету 72 забитых мяча в гостевых играх чемпионата России. До этого Дзюба делил первое место с Александром Кержаковым.

Дзюбе 36 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 164 гола. Футболист забил 30 голов в составе сборной России, по этому показателю нападающий делит первое место с Кержаковым.

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