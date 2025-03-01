Дзюба стал рекордсменом по числу голов в гостевых матчах чемпионата России по футболу

В субботу Дзюба отметился голом в выездном матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги против «Пари Нижний Новгород». Теперь на его счету 72 забитых мяча в гостевых играх чемпионата России. До этого Дзюба делил первое место с Александром Кержаковым.