Дзюба стал рекордсменом по числу голов в гостевых матчах чемпионата России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал рекордсменом чемпионата России по футболу по количеству забитых мячей в гостевых матчах.
В субботу Дзюба отметился голом в выездном матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги против «Пари Нижний Новгород». Теперь на его счету 72 забитых мяча в гостевых играх чемпионата России. До этого Дзюба делил первое место с Александром Кержаковым.
Дзюбе 36 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 164 гола. Футболист забил 30 голов в составе сборной России, по этому показателю нападающий делит первое место с Кержаковым.