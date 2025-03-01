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Кержаков заявил, что ему не принципиально быть лучшим бомбардиром российского футбола

В субботу Артем Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров среди российских футболистов.

Источник: Sport24

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывшему нападающему сборной России Александру Кержакову не принципиально иметь звание лучшего бомбардира среди российских футболистов. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу Артем Дзюба догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров среди россиян. На их счету теперь по 233 гола.

«Я спокойно к отношусь к тому, что Артем сравнялся со мной по голам, — сказал Кержаков. — С ним не общаемся. Думаю, что Артем сможет стать рекордсменом в этом сезоне. Мне не принципиально, побьет он рекорд или нет».

Также Дзюба и Кержаков делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России, оба забили по 30 мячей.

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