Кержаков заявил, что ему не принципиально быть лучшим бомбардиром российского футбола

«Я спокойно к отношусь к тому, что Артем сравнялся со мной по голам, — сказал Кержаков. — С ним не общаемся. Думаю, что Артем сможет стать рекордсменом в этом сезоне. Мне не принципиально, побьет он рекорд или нет».