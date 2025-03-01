«Краснодар» вышел на первое место в РПЛ после ничьей с «Крыльями Советов»

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда сравнялась по очкам с петербургским «Зенитом», который ранее в субботу сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0), но оказалась выше в турнирной таблице по результату личной встречи. «Крылья Советов» идут на 10-м месте, набрав 19 очков. Следующий матч «Краснодар» проведет 7 марта в гостях против «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» 9 марта сыграют дома против тольяттинского «Акрона».