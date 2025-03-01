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«Краснодар» вышел на первое место в РПЛ после ничьей с «Крыльями Советов»

Краснодарский клуб и «Зенит» набрали по 40 очков.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. «Краснодар» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Первый гол в матче забил Иван Олейников (41-я минута). «Краснодар» отыгрался на 48-й минуте благодаря голу Виктора Са.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил травму в середине второго тайма после столкновения с Фернандо Констанцей из «Крыльев Советов» и был заменен. Футболист покинул поле на носилках.

Первый матч после возвращения в «Крылья Советов» провел полузащитник Антон Зиньковский. Он пополнил состав самарского клуба в результате аренды из московского «Спартака». Ранее он выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда сравнялась по очкам с петербургским «Зенитом», который ранее в субботу сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0), но оказалась выше в турнирной таблице по результату личной встречи. «Крылья Советов» идут на 10-м месте, набрав 19 очков. Следующий матч «Краснодар» проведет 7 марта в гостях против «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» 9 марта сыграют дома против тольяттинского «Акрона».

В другом матче дня грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 дома обыграл казанский «Рубин». Оба гола в составе «Ахмата» забил защитник Надер Гандри.

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Игорь Осинькин
Голы
Краснодар
Виктор Са
(Жоау Батчи)
48′
Крылья Советов
Иван Олейников
(Иван Сергеев)
41′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
89′
15
Лукас Оласа
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
10
Эдуард Сперцян
72′
53
Александр Черников
11
Жоау Батчи
87′
8
Данила Козлов
88
Никита Кривцов
87′
19
Федор Смолов
7
Виктор Са
81′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
95
Илья Гапонов
13
Иван Сергеев
25
Кирилл Печенин
81′
3
Томас Галдамес
6
Сергей Бабкин
90′
21
Дмитрий Иванисеня
9
Антон Зиньковский
81′
73
Владислав Шитов
19
Иван Олейников
90′
7
Дмитрий Цыпченко
28
Игорь Дмитриев
72′
11
Роман Ежов
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
5
Фолы
7
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь