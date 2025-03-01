«Краснодар» вышел на первое место в РПЛ после ничьей с «Крыльями Советов»

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. «Краснодар» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Первый гол в матче забил Иван Олейников (41-я минута). «Краснодар» отыгрался на 48-й минуте благодаря голу Виктора Са.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил травму в середине второго тайма после столкновения с Фернандо Констанцей из «Крыльев Советов» и был заменен. Футболист покинул поле на носилках.
Первый матч после возвращения в «Крылья Советов» провел полузащитник Антон Зиньковский. Он пополнил состав самарского клуба в результате аренды из московского «Спартака». Ранее он выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год.
«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда сравнялась по очкам с петербургским «Зенитом», который ранее в субботу сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0), но оказалась выше в турнирной таблице по результату личной встречи. «Крылья Советов» идут на 10-м месте, набрав 19 очков. Следующий матч «Краснодар» проведет 7 марта в гостях против «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» 9 марта сыграют дома против тольяттинского «Акрона».
В другом матче дня грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 дома обыграл казанский «Рубин». Оба гола в составе «Ахмата» забил защитник Надер Гандри.