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Дркушич считает, что переход Пьянича в ЦСКА способствует повышению уровня РПЛ

Боснийский полузащитник перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года.

Источник: Спорт-Экспресс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА способствует повышению уровня Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал словенский защитник петербургского «Зенита» Ваня Дркушич.

В субботу «Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА со счетом 0:0.

«Мы все знаем, каким игроком является Миралем Пьянич, поэтому было тяжело играть. Но я привык, выложился на максимум, чтобы помочь команде, — сказал Дркушич. — Тяжело сказать, является ли Пьянич лучшим игроком ЦСКА, у него точно больше всех опыта, но в команде много качественных футболистов. Конечно, появление такого игрока повышает уровень РПЛ, всегда хорошо, когда такой футболист приезжает в чемпионат, много людей смотрят игры».

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре. Футболист провел за армейский клуб 12 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Первым с таким же количеством очков идет «Краснодар», но обходит петербуржцев за счет результата в личной встрече.

«Конечно, выиграть чемпионат семь раз подряд тяжело, будут игры, где у нас не получится победить. Но ничего, нужно быть сфокусированными на тренировках и играх, тогда все получится. Я верю, что “Зенит” станет чемпионом в этом году», — сказал Дркушич.

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