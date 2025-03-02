Дркушич считает, что переход Пьянича в ЦСКА способствует повышению уровня РПЛ

«Мы все знаем, каким игроком является Миралем Пьянич, поэтому было тяжело играть. Но я привык, выложился на максимум, чтобы помочь команде, — сказал Дркушич. — Тяжело сказать, является ли Пьянич лучшим игроком ЦСКА, у него точно больше всех опыта, но в команде много качественных футболистов. Конечно, появление такого игрока повышает уровень РПЛ, всегда хорошо, когда такой футболист приезжает в чемпионат, много людей смотрят игры».