Бывший игрок «Спартака» Алекс назвал Дзюбу особенным футболистом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба является особенным футболистом и добился непростого достижения по забитым голам. Такое мнение высказал ТАСС бывший футболист московского «Спартака» бразилец Алекс.
В субботу Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров среди россиян, забив в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги против «Пари Нижний Новгород» (1:2). На их счету теперь по 233 гола.
«Дзюба — особенный футболист, очень техничный и умный, — сказал Алекс. — Играть с ним было очень здорово и легко. Поздравляю его, потому что это очень нелегкое достижение, и только такие игроки, как Дзюба, могут это сделать. Я очень рад за него и за карьеру, которую он построил».
Дзюба и Кержаков делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России, оба забили по 30 мячей.