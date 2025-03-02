Бывший игрок «Спартака» Алекс назвал Дзюбу особенным футболистом

«Дзюба — особенный футболист, очень техничный и умный, — сказал Алекс. — Играть с ним было очень здорово и легко. Поздравляю его, потому что это очень нелегкое достижение, и только такие игроки, как Дзюба, могут это сделать. Я очень рад за него и за карьеру, которую он построил».