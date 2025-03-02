Футболист «Спартака» Солари рассказал, что хочет выучить русский язык

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Аргентинский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Пабло Солари хочет выучить русский язык. Об этом он рассказал журналистам.
«Спартак» объявил о подписании контракта с Солари 11 февраля, ранее игрок выступал за аргентинский «Ривер Плейт». Солари забил дебютный гол в составе «Спартака» в Мир — Российской премьер-лиге в матче против «Оренбурга» (2:0).
«Спартак» — известный клуб во всем мире, [аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель] Барко рассказывал мне много хорошего. Вот почему я здесь. Хотел бы выучить русский язык, все возможно, посмотрим", — сказал Солари.
Солари 23 года, он выступал за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего в составе аргентинского клуба он провел 110 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 17 результативных передач. Вместе с «Ривер Плейтом» в сезоне-2022/23 стал чемпионом Аргентины, обладателем кубка и суперкубка страны. Ранее он выступал за чилийский «Коло-Коло», вместе с которым становился обладателем национального кубка (2020/21) и суперкубка (2021/22), а также чемпионом страны (2022).