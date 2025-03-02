«Ростов» и «Динамо» сыграли вничью в 19-м туре чемпионата России по футболу

«Ростов» провел свой первый матч после ухода с поста главного тренера команды Валерия Карпина. Его заменил испанский специалист Джонатан Альба, который работал в штабе «Ростова» в должности аналитика. Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в «Ростове», решив совмещать посты.