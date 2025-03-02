«Ростов» и «Динамо» сыграли вничью в 19-м туре чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» дома со счетом 1:1 сыграли вничью с московским «Динамо» в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
В составе «Ростова» гол забил Мохаммад Мохеби (82-я минута). У «Динамо» отличился Даниил Фомин (77).
На 23-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин был заменен из-за повреждения. Как сообщил ТАСС источник, у форварда подозрение на разрыв крестообразной связки, точный диагноз станет известен в понедельник после обследования в Москве.
«Ростов» провел свой первый матч после ухода с поста главного тренера команды Валерия Карпина. Его заменил испанский специалист Джонатан Альба, который работал в штабе «Ростова» в должности аналитика. Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в «Ростове», решив совмещать посты.
Дебютный матч в составе «Динамо» в РПЛ провел полузащитник Данил Глебов. Футболист перешел в «Динамо» 20 февраля из «Ростова», за который выступал с 2019 года, в составе команды из Ростова-на-Дону он провел 191 матч, забил 12 голов и отдал 17 результативных передач.
«Динамо» занимает четвертое место в РПЛ, команда набрала 36 очков. «Ростов» идет седьмым с 27 очками. В следующем туре московское «Динамо» 8 марта сыграет с «Динамо» из Махачкалы, «Ростов» в этот же день на выезде встретится с «Оренбургом».