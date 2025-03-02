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«Ростов» и «Динамо» сыграли вничью в 19-м туре чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» дома со счетом 1:1 сыграли вничью с московским «Динамо» в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

В составе «Ростова» гол забил Мохаммад Мохеби (82-я минута). У «Динамо» отличился Даниил Фомин (77).

На 23-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин был заменен из-за повреждения. Как сообщил ТАСС источник, у форварда подозрение на разрыв крестообразной связки, точный диагноз станет известен в понедельник после обследования в Москве.

«Ростов» провел свой первый матч после ухода с поста главного тренера команды Валерия Карпина. Его заменил испанский специалист Джонатан Альба, который работал в штабе «Ростова» в должности аналитика. Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в «Ростове», решив совмещать посты.

Дебютный матч в составе «Динамо» в РПЛ провел полузащитник Данил Глебов. Футболист перешел в «Динамо» 20 февраля из «Ростова», за который выступал с 2019 года, в составе команды из Ростова-на-Дону он провел 191 матч, забил 12 голов и отдал 17 результативных передач.

«Динамо» занимает четвертое место в РПЛ, команда набрала 36 очков. «Ростов» идет седьмым с 27 очками. В следующем туре московское «Динамо» 8 марта сыграет с «Динамо» из Махачкалы, «Ростов» в этот же день на выезде встретится с «Оренбургом».

Ростов
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Марцел Личка
Голы
Ростов
Мохаммад Мохеби
83′
Динамо
Даниил Фомин
77′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохеби
11
Алексей Сутормин
62
Иван Комаров
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
90′
3
Умар Сако
10
Кирилл Щетинин
82′
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
82′
19
Хорен Байрамян
7
Роналдо
73′
69
Егор Голенков
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
13
Николя Муми Нгамале
64′
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
23′
14
Эль Мехди Маухуб
65′
24
Луис Чавес
64′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
65′
10
Бителло
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
10
Фолы
15
7
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь