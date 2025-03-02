Аршавин высказался о будущем Карпина

Аршавин допустил, что Карпин сможет совмещать работу в сборной России и московском «Динамо». «Ему даже меньше передвижений нужно будет делать, чем в “Ростове”. “Динамо” подумает, но мне кажется, они захотят ухватиться. Или, значит, добавят денег», — предположил он.