Вратарь московского «Динамо» Лунев избежал серьезного повреждения в игре с «Ростовом»

ТАСС, 4 марта. Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Лунев получил сильный ушиб в гостевом матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», но сможет сыграть в следующей встрече. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе «Динамо».
Лунев получил удар в голову на 54-й минуте встречи против «Ростова» (1:1) после столкновения с нападающим Николаем Комличенко.
«Андрей Лунев прошел обследование, которое показало, что наш голкипер избежал серьезных повреждений (и в частности травм костей) в жестких столкновениях в матче с “Ростовом”. У него диагностирован сильный ушиб. Лунев будет готовиться к ближайшему матчу», — говорится в сообщении.
Луневу 33 года, в текущем сезоне вратарь сыграл в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах, проведя 5 игр без пропущенных мячей.
«Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 19 сыгранных туров. Следующий матч команда проведет 8 марта дома против махачкалинского «Динамо».