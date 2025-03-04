Вратарь московского «Динамо» Лунев избежал серьезного повреждения в игре с «Ростовом»

«Андрей Лунев прошел обследование, которое показало, что наш голкипер избежал серьезных повреждений (и в частности травм костей) в жестких столкновениях в матче с “Ростовом”. У него диагностирован сильный ушиб. Лунев будет готовиться к ближайшему матчу», — говорится в сообщении.