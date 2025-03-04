Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь московского «Динамо» Лунев избежал серьезного повреждения в игре с «Ростовом»

Игрок получил удар в голову на 54-й минуте встречи.

Источник: Официальный сайт клуба "Байер" (Jörg Schüler)

ТАСС, 4 марта. Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Лунев получил сильный ушиб в гостевом матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», но сможет сыграть в следующей встрече. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе «Динамо».

Лунев получил удар в голову на 54-й минуте встречи против «Ростова» (1:1) после столкновения с нападающим Николаем Комличенко.

«Андрей Лунев прошел обследование, которое показало, что наш голкипер избежал серьезных повреждений (и в частности травм костей) в жестких столкновениях в матче с “Ростовом”. У него диагностирован сильный ушиб. Лунев будет готовиться к ближайшему матчу», — говорится в сообщении.

Луневу 33 года, в текущем сезоне вратарь сыграл в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах, проведя 5 игр без пропущенных мячей.

«Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 19 сыгранных туров. Следующий матч команда проведет 8 марта дома против махачкалинского «Динамо».

Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь