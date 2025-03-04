Отец Тюкавина рассказал о разговоре сына с Овечкиным

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин пожелал футболисту московского «Динамо» Константину Тюкавину скорее восстановиться после серьезной травмы. Об этом ТАСС рассказал отец нападающего «Динамо» Александр Тюкавин.
Тюкавину диагностировали травму передней крестообразной связки колена по итогам матча 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1), из-за повреждения футболист выбыл до конца сезона. Во вторник агент Овечкина Глеб Чистяков сообщил ТАСС, что хоккеист поговорил с Тюкавиным по телефону и поддержал игрока.
«Саша Овечкин звонил, да, Костя в двух словах рассказал. Саша поддержал, сказал: держись, все нормально, восстановишься, вернешься, все будет хорошо. Много звонков было, я благодарен всем, кто поддерживает его в трудную минуту. Много смс, отовсюду звонят, почти со всей страны, мои друзья по хоккею с мячом пишут, все переживают, благодарен всем. Главное, чтобы операция прошла успешно, самое главное восстановление, чтобы вернуться в 100-процентной готовности. Понятно, что этот сезон закончен, осталось готовиться, наверное, к осени».
Тюкавину 22 года, он является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне нападающий забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах в разных турнирах. В составе сборной России Тюкавин провел 6 игр, забив 1 мяч. По итогам сезона-2023/24 Тюкавина признали лучшим игроком премьер-лиги.