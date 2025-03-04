Отец Тюкавина рассказал о разговоре сына с Овечкиным

«Саша Овечкин звонил, да, Костя в двух словах рассказал. Саша поддержал, сказал: держись, все нормально, восстановишься, вернешься, все будет хорошо. Много звонков было, я благодарен всем, кто поддерживает его в трудную минуту. Много смс, отовсюду звонят, почти со всей страны, мои друзья по хоккею с мячом пишут, все переживают, благодарен всем. Главное, чтобы операция прошла успешно, самое главное восстановление, чтобы вернуться в 100-процентной готовности. Понятно, что этот сезон закончен, осталось готовиться, наверное, к осени».