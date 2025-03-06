Сенников рассказал, чего ожидает от футболиста «Локомотива» Батракова в оставшихся матчах

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников ожидает от полузащитника железнодорожников Алексея Батракова около восьми результативных действий в оставшихся матчах Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал ТАСС.
В пятницу «Локомотив» дома сыграет с грозненским «Ахматом» в матче 20-го тура РПЛ, игра начнется в 20:15 мск. В первой части сезона 19-летний Батраков стал лучшим бомбардиром «Локомотива» с 10 голами в 17 матчах, также на его счету 6 результативных передач.
«Сейчас начало чемпионата, видно, что “Локомотив” и “Ахмат” хорошо готовы, будет точно упорная борьба, — сказал Сенников. — Грозненская команда хочет выбраться [из подвала турнирной таблицы], “Локомотив” же играет дома, сделает все возможное для победы и приближения к тройке, учтет ошибки из матча с махачкалинским “Динамо”, где было два разных тайма. Второй тайм был намного лучше, если команда будет играть в таком ключе, то можно рассчитывать на победу».
«Что касается результативности Алексея Батракова, то во второй части сезона игр осталось мало, почти треть чемпионата прошла. Максимально я ожидаю три-четыре забитых мяча и столько же по голевым передачам. Все будет зависеть от того, как он будет взаимодействовать с партнерами, в первом тайме с махачкалинским “Динамо” он был мало задействован, во втором было лучше. Если побольше к нему будет внимания, то он покажет свой уровень», — добавил бывший футболист «Локомотива».
Сенников выделил главную силу «Локомотива» в борьбе за чемпионство в РПЛ. Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице с 36 очками, отставая от лидеров — петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» — на четыре очка. «Шансы на чемпионство не очень большие, но одна победа позволит приблизиться к ведущей тройке. Мы можем ожидать любых результатов, “Факел” и “Рубин” могут преподнести сюрпризы в матчах с “Зенитом” и “Спартаком”, как и “Нижний Новгород” может забрать очки у “Краснодара”, — отметил Сенников. — Главная сила “Локомотива” сейчас в командной игре, в большом количестве российских футболистов, получается такой командный дух, нет давления. Ребята должны играть раскрепощенно».