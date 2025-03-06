Сенников рассказал, чего ожидает от футболиста «Локомотива» Батракова в оставшихся матчах

«Что касается результативности Алексея Батракова, то во второй части сезона игр осталось мало, почти треть чемпионата прошла. Максимально я ожидаю три-четыре забитых мяча и столько же по голевым передачам. Все будет зависеть от того, как он будет взаимодействовать с партнерами, в первом тайме с махачкалинским “Динамо” он был мало задействован, во втором было лучше. Если побольше к нему будет внимания, то он покажет свой уровень», — добавил бывший футболист «Локомотива».