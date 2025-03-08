Болельщику «Спартака» запретили год ходить на матчи за появление на стадионе в пьяном виде

«Признать Щелокова А. А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год», — сказано в документе.