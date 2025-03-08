Болельщику «Спартака» запретили год ходить на матчи за появление на стадионе в пьяном виде

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы запретил болельщику московского футбольного клуба «Спартак» посещать матчи в течение года после того, как он появился на трибуне стадиона в нетрезвом виде. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.
«Признать Щелокова А. А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год», — сказано в документе.
Как отмечается в материалах дела, в октябре 2024 года Щелоков находился на стадионе «Лукойл-Арена» на матче «Спартак» — «Ростов» в нетрезвом состоянии. Его задержали полицейские. Болельщик от проведения медицинского освидетельствования отказался, и суд принял решение о запрете посещения на основании рапортов работников МВД.