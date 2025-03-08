В РПЛ осудили поведение болельщиков «Факела» в отношении футболиста «Зенита» Вендела

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) осуждает дискриминационное поведение болельщиков воронежского «Факела» в отношении бразильского полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. Об этом заявили в пресс-службе организации.
8 марта «Зенит» в гостях победил «Факел» (2:0), на 72-й минуте встречи Вендел был удален с поля за нецензурный жест в сторону болельщиков воронежского клуба. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что футболист «Факела» изображал обезьяну на поле, пытаясь спровоцировать бразильца, а также обвинил болельщиков воронежцев в проявлении расизма.
«По итогам матча между футбольными клубами “Факел” и “Зенит” в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении игрока “Зенита” Вендела. Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС (контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза — прим. ТАСС). Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», — говорится в заявлении.
Если действия Вендела расценят как оскорбительное поведение, то он может пропустить от двух до четырех матчей. В следующем туре РПЛ «Зенит» 16 марта в гостях сыграет против московского «Спартака».