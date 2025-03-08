В РПЛ осудили поведение болельщиков «Факела» в отношении футболиста «Зенита» Вендела

8 марта «Зенит» в гостях победил «Факел» (2:0), на 72-й минуте встречи Вендел был удален с поля за нецензурный жест в сторону болельщиков воронежского клуба. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что футболист «Факела» изображал обезьяну на поле, пытаясь спровоцировать бразильца, а также обвинил болельщиков воронежцев в проявлении расизма.