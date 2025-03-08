«Факел» накажет причастных в проявлении расизма в игре РПЛ в случае доказательства их вины

ВОРОНЕЖ, 8 марта. /ТАСС/. Руководство воронежского «Факела» готово оказать любую помощь в ходе разбирательства событий, которые произошли в матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом», и накажет всех причастных, если их вина подтвердится. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой клуба.
8 марта «Зенит» на выезде победил «Факел» (2:0), на 72-й минуте встречи полузащитник гостей Вендел был удален с поля за нецензурный жест в сторону болельщиков воронежского клуба. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что футболист «Факела» изображал обезьяну на поле, пытаясь спровоцировать бразильца, а также обвинил болельщиков воронежцев в проявлении расизма.
«В связи с последними событиями футбольный клуб “Факел” официально заявляет, что решительно выступает против любых видов дискриминации. Мы всегда боролись и будем бороться с любыми проявлениями оскорбительного поведения и дискриминации на трибунах. Подчеркнем, что этому не место в цивилизованном обществе», — говорится в заявлении.
«На данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела или иных игроков “Зенита”. Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить все необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков “Факела” клуб примет меры для наказания провинившихся», — заключили в «Факеле».
Действия болельщиков «Факела» осудила РПЛ. В лиге отметили, что информация о дискриминационном поведении поклонников воронежской команды внесена в рапорт по итогам матча, что позволит рассмотреть ситуацию на предстоящем заседании контроль-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Если действия Вендела расценят как оскорбительное поведение, то он может пропустить от двух до четырех матчей. В следующем туре РПЛ «Зенит» 16 марта в гостях сыграет против московского «Спартака».