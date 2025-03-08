«Факел» накажет причастных в проявлении расизма в игре РПЛ в случае доказательства их вины

Действия болельщиков «Факела» осудила РПЛ. В лиге отметили, что информация о дискриминационном поведении поклонников воронежской команды внесена в рапорт по итогам матча, что позволит рассмотреть ситуацию на предстоящем заседании контроль-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Если действия Вендела расценят как оскорбительное поведение, то он может пропустить от двух до четырех матчей. В следующем туре РПЛ «Зенит» 16 марта в гостях сыграет против московского «Спартака».