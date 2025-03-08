В «Динамо» опровергли информацию о желании пригласить Карпина

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Информация о желании руководства московского футбольного клуба «Динамо» предложить пост главного тренера Валерию Карпину не соответствует действительности. Об этом журналистам заявил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, отвечая на вопрос ТАСС.
Ранее бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус рассказал «Спорт-экспрессу», что Карпин может возглавить «Динамо» по окончании текущего сезона чемпионата России. Об этой возможности также сообщал ряд СМИ.
«Это не соответствует действительности, — сказал Пивоваров. — У Марцела [Лички] контракт с “Динамо”, и мы его поддерживаем. Если какие-то журналисты публикуют слухи, то я не считаю это давлением [на Личку]».
Карпину 56 лет, в феврале он покинул пост главного тренера «Ростова». Также он тренировал армавирское «Торпедо», московский «Спартак» и испанскую «Мальорку». С августа 2021 года специалист возглавляет сборную России.