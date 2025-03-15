Галактионов пожертвовал зрелищностью и вырвал победу у «Динамо» на стандартах. «Локомотив» догнал «Спартак»

Если смотреть на матч «Локо» и «Динамо» с точки зрения статистики, то могло показаться, что команды на разных полюсах. У команды Михаила Галактионова было пять матчей в РПЛ без побед: три ничьи и два поражения. Подопечные Марцела Лички наоборот не проигрывали в чемпионате аж с шестого октября: с тех пор пять побед и четыре ничьи. Но на самом деле клубы разделяли всего два очка.
А еще у «Динамо» настоящий вал травм и проблем с составом. Лидер атак Тюкавин выбыл на полгода, в лазарете Маричаль, Глебов, Майсторович и Кутицкий. Только пару дней тренировались с командой Лаксальт и Нгамалё, которым для начала отвели место в запасе. Плюс 33-летний капитан Бальбуэна так устал в среду в кубковом матче с ЦСКА (1:2), что заявил об этом тренеру, и в сумме с высокими показателями теста крови это привело к пропущенному матчу для парагвайца.
Четыре центральных защитника вне заявки — на эту позицию пришлось перемещаться Касересу, который всю жизнь играет на фланге. Но это не единственный тактический сюрприз от Лички: на острие атаки действовал Карраскаль. После травмы Тюкавина там пробовались Маухуб, Гладышев, Артур, теперь пришла очередь колумбийца, которого мы видели ранее и на месте опорного.
У «Локо» проблем куда меньше, но все же они есть. В прошлом туре травму получил капитан Баринов, нет Карпукаса и Самошникова, в итоге в центре поля довольно необычная тройка — Годяев-Тимофеев-Батраков. В обороне же Фассон выиграл конкуренцию у Монтеса.
«Динамо» начало опаснее, уже в дебюте Чавес пробил в штангу, а добивание Бителло заблокировал защитник. Далее Фомин не попал в створ из пределов штрафной. «Локо», впрочем, активностью на некоторое время перевел игру к воротам соперника, нагнетал, но тут новый острейший выпад бело-голубых, в концовке которого Скопинцев от души зарядил в штангу — мяч покатился вдоль линии, а добить в пустые ворота оказалось некому.
И дальше в том же духе. Атака на атаку, момент на момент. Опаснейший угловой Батракова — Ньямси рядом со штангой. Артур бьет уже наверняка — Лантратова на линии страхует Сильянов. И принимает поздравления партнеров, словно забил гол.
Разудалая игра, в которой было маловато тактики и стройности, а больше эмоций, старания и желания. Зрелищно, драйвово, на высоких скоростях. И концовка тайма вышла шикарной.
Сначала Воробьев после углового Батракова из сложного положения пробил головой по идеальной траектории в дальний угол — 1:0.
Но бело-голубые успели отыграться. Бителло не забил из выгоднейшего положения, а вот следующая атака получилась роскошной. Латиноамериканцы раскатали оборону соперника: Бителло пяткой Карраскалю, а тот уже на пустые ворота Артуру — 1:1. Отличный тайм!
Второй вышел вязким. «Локомотив» решил перейти на куда более дисциплинированную и закрытую игру, отдав территорию «Динамо», а бело-голубым было тяжело взламывать оборону соперника.
Расчет Галактионова оказался верным. В открытом футболе бело-голубые выглядели куда острее, а засушив игру, «Локо» смог выжимать максимум из стандартов. И их козырь вновь сработал на 76-й минуте. Сильянов с линии вратарской легко прошил Лунева. Из явного офсайда, но он не учитывался — мяч к железнодорожнику отлетел от головы Касереса. И было не очень понятно, что ВАР смотрел минут семь. 2:1.
По числу моментов «Динамо» за 90 минут превзошло соперника, однако реализация подвела. А «Локомотив» перетерпел, грамотно перестроил игру во втором тайме и добился важнейшей победы, прервав пятиматчевую серию без выигрышей. Команда Галактионова обошла «Динамо» и сравнялась со «Спартаком» перед завтрашним матчем красно-белых с «Зенитом».
Константин Алексеев