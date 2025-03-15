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Галактионов пожертвовал зрелищностью и вырвал победу у «Динамо» на стандартах. «Локомотив» догнал «Спартак»

Красно-зеленые обыграли бело-голубых — 2:1.

Источник: Спорт-Экспресс

Если смотреть на матч «Локо» и «Динамо» с точки зрения статистики, то могло показаться, что команды на разных полюсах. У команды Михаила Галактионова было пять матчей в РПЛ без побед: три ничьи и два поражения. Подопечные Марцела Лички наоборот не проигрывали в чемпионате аж с шестого октября: с тех пор пять побед и четыре ничьи. Но на самом деле клубы разделяли всего два очка.

А еще у «Динамо» настоящий вал травм и проблем с составом. Лидер атак Тюкавин выбыл на полгода, в лазарете Маричаль, Глебов, Майсторович и Кутицкий. Только пару дней тренировались с командой Лаксальт и Нгамалё, которым для начала отвели место в запасе. Плюс 33-летний капитан Бальбуэна так устал в среду в кубковом матче с ЦСКА (1:2), что заявил об этом тренеру, и в сумме с высокими показателями теста крови это привело к пропущенному матчу для парагвайца.

Четыре центральных защитника вне заявки — на эту позицию пришлось перемещаться Касересу, который всю жизнь играет на фланге. Но это не единственный тактический сюрприз от Лички: на острие атаки действовал Карраскаль. После травмы Тюкавина там пробовались Маухуб, Гладышев, Артур, теперь пришла очередь колумбийца, которого мы видели ранее и на месте опорного.

У «Локо» проблем куда меньше, но все же они есть. В прошлом туре травму получил капитан Баринов, нет Карпукаса и Самошникова, в итоге в центре поля довольно необычная тройка — Годяев-Тимофеев-Батраков. В обороне же Фассон выиграл конкуренцию у Монтеса.

«Динамо» начало опаснее, уже в дебюте Чавес пробил в штангу, а добивание Бителло заблокировал защитник. Далее Фомин не попал в створ из пределов штрафной. «Локо», впрочем, активностью на некоторое время перевел игру к воротам соперника, нагнетал, но тут новый острейший выпад бело-голубых, в концовке которого Скопинцев от души зарядил в штангу — мяч покатился вдоль линии, а добить в пустые ворота оказалось некому.

И дальше в том же духе. Атака на атаку, момент на момент. Опаснейший угловой Батракова — Ньямси рядом со штангой. Артур бьет уже наверняка — Лантратова на линии страхует Сильянов. И принимает поздравления партнеров, словно забил гол.

Разудалая игра, в которой было маловато тактики и стройности, а больше эмоций, старания и желания. Зрелищно, драйвово, на высоких скоростях. И концовка тайма вышла шикарной.

Сначала Воробьев после углового Батракова из сложного положения пробил головой по идеальной траектории в дальний угол — 1:0.

Но бело-голубые успели отыграться. Бителло не забил из выгоднейшего положения, а вот следующая атака получилась роскошной. Латиноамериканцы раскатали оборону соперника: Бителло пяткой Карраскалю, а тот уже на пустые ворота Артуру — 1:1. Отличный тайм!

Второй вышел вязким. «Локомотив» решил перейти на куда более дисциплинированную и закрытую игру, отдав территорию «Динамо», а бело-голубым было тяжело взламывать оборону соперника.

Расчет Галактионова оказался верным. В открытом футболе бело-голубые выглядели куда острее, а засушив игру, «Локо» смог выжимать максимум из стандартов. И их козырь вновь сработал на 76-й минуте. Сильянов с линии вратарской легко прошил Лунева. Из явного офсайда, но он не учитывался — мяч к железнодорожнику отлетел от головы Касереса. И было не очень понятно, что ВАР смотрел минут семь. 2:1.

По числу моментов «Динамо» за 90 минут превзошло соперника, однако реализация подвела. А «Локомотив» перетерпел, грамотно перестроил игру во втором тайме и добился важнейшей победы, прервав пятиматчевую серию без выигрышей. Команда Галактионова обошла «Динамо» и сравнялась со «Спартаком» перед завтрашним матчем красно-белых с «Зенитом».

Константин Алексеев

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 13755 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Марцел Личка
Голы
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Алексей Батраков)
38′
Александр Сильянов
76′
Динамо
Артур Гомес
(Хорхе Карраскаль)
45′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
90+5′
5
Жерзино Ньямси
24
Максим Ненахов
70′
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
83
Алексей Батраков
94
Артем Тимофеев
90
Данила Годяев
7
Эдгар Севикян
46′
71
Наир Тикнизян
9
Сергей Пиняев
51′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
90′
99
Тимур Сулейманов
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
4
Хуан Хосе Касерес
6
Роберто Фернандес
8
Хорхе Карраскаль
53′
10
Бителло
74
Даниил Фомин
7
Дмитрий Скопинцев
88′
93
Диего Лаксальт
91
Ярослав Гладышев
88′
77
Денис Макаров
24
Луис Чавес
90′
13
Николя Муми Нгамале
11
Артур Гомес
74′
14
Эль Мехди Маухуб
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
16
Фолы
15
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти