Галактионов пожертвовал зрелищностью и вырвал победу у «Динамо» на стандартах. «Локомотив» догнал «Спартак»

Если смотреть на матч «Локо» и «Динамо» с точки зрения статистики, то могло показаться, что команды на разных полюсах. У команды Михаила Галактионова было пять матчей в РПЛ без побед: три ничьи и два поражения. Подопечные Марцела Лички наоборот не проигрывали в чемпионате аж с шестого октября: с тех пор пять побед и четыре ничьи. Но на самом деле клубы разделяли всего два очка.