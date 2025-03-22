Сербские баскетбольные фанаты поприветствовали футболистов ЦСКА

27 февраля болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» провели акцию в поддержку России перед домашним матчем Евролиги с литовским «Жальгирисом». Они выложили на трибунах российский флаг, а затем исполнили «Катюшу» и песню МакSим «Знаешь ли ты», которую часто поют фанаты московского «Спартака».