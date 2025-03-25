Арутюнянц считает, что уход Карпина не сказался на «Ростове»

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Уход Валерия Карпина с поста главного тренера не сказался на «Ростове», клуб придерживается прежней философии. Об этом журналистам заявил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.
Карпин покинул «Ростов» перед рестартом Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), вместо него главным тренером стал его помощник Джонатан Альба.
«Тренерский штаб остался тот же, мы продолжаем играть в тот же футбол, та же философия, — сказал Арутюнянц. — Наша стратегия остается той же. Что касается турнирах задач, то чем выше, тем лучше. Мы знали об уходе Карпина еще в декабре, как я и говорил».
В межсезонье из «Ростова» в московское «Динамо» перешел полузащитник Даниил Глебов. «Что касается Даниила Глебова, он был нашим капитаном, долгое время был в команде, был ключевым игроком, но ушел. Сейчас появился другой Даниил — Шанталий. У нас вся стратегия нацелена на то, чтобы в составе были молодые игроки, которые прошли академию и “Ростов-2”, — добавил Арутюнянц.
«Ростов» после 21 тура набрал 30 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.