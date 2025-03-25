Арутюнянц считает, что уход Карпина не сказался на «Ростове»

«Тренерский штаб остался тот же, мы продолжаем играть в тот же футбол, та же философия, — сказал Арутюнянц. — Наша стратегия остается той же. Что касается турнирах задач, то чем выше, тем лучше. Мы знали об уходе Карпина еще в декабре, как я и говорил».