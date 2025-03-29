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Итальянский тренер Каррера готов приехать в Москву в случае победы «Спартака» в РПЛ

С 2017 года московский «Спартак» не выигрывал чемпионат страны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера готов приехать в Москву в случае победы красно-белых в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом Каррера рассказал ТАСС.

Каррера приводил «Спартак» к победе в чемпионате в сезоне-2016/17. После этого красно-белые не выигрывали чемпионат страны.

«Мы не общались и не контактировали со “Спартаком”, чтобы я приехал на празднование в Москве в случае чемпионства. Если меня пригласят, то я с удовольствием приеду в Москву на такой праздник», — сказал Каррера.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 21 матче. Столько же баллов у петербургского «Зенита», но он уступает красно-белым по дополнительным показателям. Возглавляет таблицу РПЛ с 46 очками «Краснодар».

В 22-м туре «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 30 марта, в этот же день «Краснодар» примет воронежский «Факел», «Зенит» на своем поле встретится с казанским «Рубином».