Алаев считает интересной идею провести матчи между клубами РПЛ и MLS

«Для меня гораздо важнее вопрос участия в официальных матчах клубов и сборных. Но если одним из шагов будут такие товарищеские матчи — с MLS, с европейскими сборными — я только за, — сказал Алаев. — Я на тему матчей между клубами РПЛ и MLS не думал, но точно стоит обсуждать эту историю. Нужно подумать, как технически ее реализовать. Интересен ли для зрителей, например, “Интер Майами”? Конечно, это может быть интересно».