Алаев считает интересной идею провести матчи между клубами РПЛ и MLS

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Идея организовать матчи между клубами Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) является интересной. Такое мнение ТАСС высказал президент РПЛ Александр Алаев.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге и Континентальной хоккейной лиге.
«Для меня гораздо важнее вопрос участия в официальных матчах клубов и сборных. Но если одним из шагов будут такие товарищеские матчи — с MLS, с европейскими сборными — я только за, — сказал Алаев. — Я на тему матчей между клубами РПЛ и MLS не думал, но точно стоит обсуждать эту историю. Нужно подумать, как технически ее реализовать. Интересен ли для зрителей, например, “Интер Майами”? Конечно, это может быть интересно».
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с ТАСС заявил, что проведение товарищеского матча между сборными России и США по футболу возможно.
В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.