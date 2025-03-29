ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дебютировал за армейский клуб ровно 22 года назад. Акинфеев впервые появился на поле в составе ЦСКА 29 марта 2003 года, выйдя на замену вместо Дмитрия Крамаренко в матче ⅛ финала Кубка РПЛ против «Зенита» (0:2). На второй тайм матча с махачкалинским «Динамо» 38-летний Акинфеев вышел в особой капитанской повязке, которая посвящена его дебюту.