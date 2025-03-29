ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл махачкалинское «Динамо» в 22-м туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.
Забитыми голами отметились Мойзес (32-я минута) и Рифат Жемалетдинов (80).
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дебютировал за армейский клуб ровно 22 года назад. Акинфеев впервые появился на поле в составе ЦСКА 29 марта 2003 года, выйдя на замену вместо Дмитрия Крамаренко в матче ⅛ финала Кубка РПЛ против «Зенита» (0:2). На второй тайм матча с махачкалинским «Динамо» 38-летний Акинфеев вышел в особой капитанской повязке, которая посвящена его дебюту.
ЦСКА поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-м месте с 21 баллом. Следующий матч ЦСКА проведет 6 апреля дома против московского «Динамо», махачкалинское «Динамо» в тот же день сыграет дома против подмосковных «Химок».