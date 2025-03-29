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ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев отметил 22 года со дня дебюта в команде.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл махачкалинское «Динамо» в 22-м туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Забитыми голами отметились Мойзес (32-я минута) и Рифат Жемалетдинов (80).

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дебютировал за армейский клуб ровно 22 года назад. Акинфеев впервые появился на поле в составе ЦСКА 29 марта 2003 года, выйдя на замену вместо Дмитрия Крамаренко в матче ⅛ финала Кубка РПЛ против «Зенита» (0:2). На второй тайм матча с махачкалинским «Динамо» 38-летний Акинфеев вышел в особой капитанской повязке, которая посвящена его дебюту.

ЦСКА поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-м месте с 21 баллом. Следующий матч ЦСКА проведет 6 апреля дома против московского «Динамо», махачкалинское «Динамо» в тот же день сыграет дома против подмосковных «Химок».

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
29.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Хасанби Биджиев
Голы
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Иван Обляков)
32′
Рифат Жемалетдинов
80′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
15
Миралем Пьянич
25
Кристиян Бистрович
27
Роберту Барбоза Мойзес
32′
46′
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
43′
57′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
87′
52
Артем Бандикян
9
Сауль Гуарирапа
58′
63′
17
Кирилл Глебов
11
Тамерлан Мусаев
87′
7
Алеррандро
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
22
Мохамед Аззи
63′
10
Джавад Хоссейннеджад
77
Темиркан Сундуков
71′
71
Ян Дапо
28
Сердер Сердеров
46′
13
Сослан Кагермазов
11
Эгаш Касинтура
69′
71′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
63′
7
Абакар Гаджиев
81′
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
3
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
3
14
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти