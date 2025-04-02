Бывшего главу «Фонбета» Анохина разрабатывал друг из ФСБ

По информации источника, Анохин принял решение дать взятку в размере 60 млн руб. для того, чтобы его дочь смогла избежать уголовного преследования по делу о хищении средств из бюджета Москвы. Для осуществления этого Анохин связался с полковником МВД в отставке Валерием Крученковым, пообещавший посодействовать с сотрудниками ФСБ в приостановке проверки в отношении компании, соучредителем которой является дочь Анохина.