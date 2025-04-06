Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как же преобразилась Махачкала весной! Снова разбили конкурента и удивляют цифрами

В последних турах динамовцы забивают больше «Зенита» и «Локо»! На этот раз пострадали «Химки».

Источник: ФК «Динамо» Махачкала

До приезда в Каспийск «Химки» входили в элитную двойку. Ведь именно столько команд не пропустили ни одного гола после возобновления РПЛ. Компанию им составлял ЦСКА. Согласитесь, неплохое соседство. И едва ли кто-то ждал, что именно «Динамо» станет соперником, который всё изменит.

Ведь в общественном сознании сформировалось чёткое мнение: Махачкала ответственна, дисциплинированна, но слишком мало забивает и пропускает. И 0:0 — куда более вероятный результат любого их матча. Однако уже в первом тайме мы увидели аж три гола. И все — в ворота одной из самых надёжных команд РПЛ в весенней части.

По первым минутам матча казалось, что всё идёт по привычному сценарию. Множество стыков, пауз и почти отсутствие атак. Происходящее на поле куда больше напоминало борьбу, чем футбол. Жертвой всего этого стал словенец Джапо, который в попытке избежать столкновения подвернул ногу. И на 16-й минуте Биджиеву пришлось делать экстренную замену.

В остальном первая часть тайма проходила спокойно. Ровно до 26-й минуты, когда Касинтура открыл голевое торжество. Агаларов здорово скинул на партнёра, анголец грамотно ушёл от Джикии (этот гол в том числе и его вина) и пробил мимо Кокарева.

Через несколько минут мяч снова оказался в штрафной «Химок», а после серии рикошетов попал к Джаваду. Тот увернулся от нескольких защитников и проткнул мяч в ворота Кокарева.

А на 45-й минуте результат, по сути, был предрешён: Касинтура заметил отставленную руку Филина и пнул мяч прямо в её сторону. Кто-то скажет — подленько. Но в рамках правил. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Агаларов.

Второй тайм, по сути, превратился в формальность. Хоть «Химкам» и стоит отдать должное: играть они не бросили и даже смогли забить один гол. Имели ещё шансы, но уж очень надёжно выглядела оборона хозяев. В итоге они даже закинули четвёртый: Касинтура заметил выбегающего Агаларова и выдал ему передачу на ход. Тому оставалось только прокинуть мимо вышедшего из ворот Кокарева.

Интересно, что «Динамо» забивает четыре гола во втором матче весенней части. Аналогичная история случилась в 21-м туре, когда команда со счётом 4:0 обыграла «Крылья». При этом столько же пропустили в 20-м туре — от московского «Динамо».

Всего же у Махачкалы уже девять голов в пяти турах после рестарта. Это один из лучших показателей в РПЛ: больше, чем у «Зенита» (8 мячей), «Локомотива» (6). И, вероятно, будет больше, чем у «Спартака» и ЦСКА, но они ещё не провели свои матчи в этом туре.

Для сравнения, за всю первую часть сезона «Динамо» забило 11 голов. И это за 18 матчей. Теперь — девять мячей за пять игр. При том, что системно они остались теми же, а зимой почти не поменяли состав. Однако за счёт внутренних ресурсов смогли отстроить правильные голевые механизмы.

Да, отрыв от зоны стыковых матчей — всего четыре очка, однако с такой результативностью ощущение, что едва ли динамовцы будут претендентами на вылет.

Динамо Мх
4:1
Первый тайм: 3:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
6.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Франк Артига
Голы
Динамо Мх
Эгаш Касинтура
(Гамид Агаларов)
26′
Джавад Хоссейннеджад
(Эгаш Касинтура)
30′
Гамид Агаларов
45′
Гамид Агаларов
78′
Химки
Антон Заболотный
(Петар Голубович)
57′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
49′
77
Темиркан Сундуков
62′
10
Джавад Хоссейннеджад
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
5
Джемал Табидзе
81′
99
Муталип Алибеков
71
Ян Дапо
19′
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
66′
21
Абдулпаша Джабраилов
25
Гамид Агаларов
81′
28
Сердер Сердеров
Химки
87
Никита Кокарев
2
Петар Голубович
5
Данил Степанов
25
Александр Филин
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
14
Георгий Джикия
73′
29
Бони Амиан
11
Резиуан Мирзов
46′
17
Илья Берковский
18
Зелимхан Бакаев
46′
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
73′
7
Илья Садыгов
97
Бутта Магомедов
46′
9
Александр Руденко
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
8
14
Фолы
10
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти