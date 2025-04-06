Как же преобразилась Махачкала весной! Снова разбили конкурента и удивляют цифрами

Всего же у Махачкалы уже девять голов в пяти турах после рестарта. Это один из лучших показателей в РПЛ: больше, чем у «Зенита» (8 мячей), «Локомотива» (6). И, вероятно, будет больше, чем у «Спартака» и ЦСКА, но они ещё не провели свои матчи в этом туре.