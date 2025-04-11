В «Локомотиве» объяснили, почему прощальный матч Гилерме пройдет в сентябре

«Скорее всего, мы сделаем прощальный матч Гилерме в сентябре, в клубный день. Над этим клуб работает. Вы знаете, что в сентябре мы проводим день клуба, разные мероприятия проходят. У нас есть возможность организовывать интересные события, поэтому это будет в сентябре. Формат до конца пока не проработан, дополнительно сообщим», — сказал Нагорных.