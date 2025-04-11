В футбольном клубе «Урал» выразили надежду на скорое возвращение пива на стадионы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» надеется на возвращение пива на стадионы в ближайшее время и приветствует соответствующую инициативу министра спорта Михаила Дегтярева.
«Президент нашего клуба Григорий Викторович [Иванов] не раз публично выступал за возвращение пива на футбольные стадионы. Аргументировал свою позицию. Конечно, мы рады инициативе министра спорта. Надеемся, скоро это произойдет», — сообщили в клубе.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире радиостанции «Серебряный дождь» заявил о необходимости возвращения пива на стадионы. Позднее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил ТАСС, что вопрос о возвращении пива на стадионы не стоит на повестке дня в комитете.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.